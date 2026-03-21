44.000 de euro ascunși în căptușeala unei genți, descoperiți noaptea la granița cu Ucraina

Descoperirea celor 44.000 de euro a avut loc în noaptea de sâmbătă spre vineri, în jurul orei 00:40, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus. Cetățeanul ucrainean mergea pe jos pe ruta Ucraina – România.

Controlul a fost declanșat în baza analizei de risc. Inspectorii vamali și polițiștii de frontieră au verificat amănunțit persoana și bagajele acesteia.

44.000 de euro ascunși în genți, la Vicovu de Sus

Banii au fost găsiți în două locuri: în căptușeala unei genți de mână și în buzunarul exterior al unei borsete. Suma nu fusese declarată, contrar obligațiilor legale.

Legislația impune declararea oricărei sume care depășește 10.000 de euro la intrarea sau ieșirea din țară. Nerespectarea acestei obligații atrage amendă și confiscarea banilor.

Întreaga sumă a fost reținută în vederea continuării cercetărilor. Bărbatul a primit o amendă contravențională de 3.000 de lei.