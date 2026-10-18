A lăsat Londra după 16 ani și s-a mutat în cea mai fericită destinație de vacanță din lume. O jurnalistă britanică spune că trăiește mai bine și cheltuiește mai puțin

La 39 de ani, Katie Wright a hotărât să schimbe nu doar orașul în care locuia, ci și felul în care își petrecea zilele, scrie The Telegraph. După mai bine de un deceniu și jumătate în capitala Marii Britanii, a renunțat la slujba permanentă, a devenit jurnalistă freelancer și s-a mutat la Lisabona.

Decizia, luată în 2024, pare să fi fost una dintre cele mai inspirate schimbări din viața ei. Într-o relatare pentru presă, Wright povestește ce a câștigat, ce a pierdut și cât o costă noua viață. Orașul ales de ea a primit între timp o distincție aparte: Lisabona ocupă primul loc în Holiday Happiness Index 2026, un clasament care analizează condițiile favorabile stării de bine în 47 de destinații turistice din întreaga lume.

Patru zile au fost suficiente pentru a lua o decizie care i-a schimbat viața

Inițial, Katie Wright se gândea să se mute la Paris. Condițiile de ședere apărute după Brexit au determinat-o însă să caute alte variante. A descoperit posibilitatea obținerii unei vize portugheze D7, destinată persoanelor care îndeplinesc anumite condiții de venit, deși nu vizitase niciodată Lisabona. În noiembrie 2023, a petrecut patru zile în capitala Portugaliei. Experiența a convins-o că acolo ar putea începe un alt capitol al vieții.

Întoarsă la Londra, și-a dat demisia, a început procedurile pentru viză și și-a închiriat apartamentul. În mai 2024, s-a mutat definitiv la Lisabona. Cel mai important motiv nu a fost însă unul financiar. Wright își dorea să scape de iernile londoneze lungi, întunecate și de un program în care timpul liber părea tot mai greu de găsit.

2.828 de ore de soare pe an și o viață petrecută mai mult în aer liber

Lisabona beneficiază de aproximativ 2.828 de ore de soare anual, potrivit datelor incluse în Holiday Happiness Index. Pentru Wright, diferența se simte în activitățile obișnuite: plimbări prin parcuri, întâlniri la terase, după-amiezi petrecute la punctele de belvedere ale orașului și escapade la plajele din apropiere.

Capitala portugheză oferă și aproape 49 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, conform aceluiași clasament. „Sunt mult mai fericită și mai relaxată aici decât eram la Londra”, spune jurnalista.

Un alt avantaj pe care îl apreciază este sentimentul de siguranță. Ea afirmă că se simte confortabil inclusiv atunci când se întoarce singură acasă noaptea.

Cât costă viața în Lisabona: chirie, restaurante și transport

Diferențele financiare au contribuit și ele la satisfacția noii vieți. Wright spune că obține aproximativ 1.800 de lire sterline lunar din închirierea apartamentului său cu un dormitor din Londra, în timp ce pentru o locuință de dimensiuni asemănătoare în Lisabona plătește aproximativ 1.100 de lire.

Diferența dintre cele două sume este de 700 de lire sterline pe lună, înainte de eventualele taxe și cheltuieli asociate proprietății din Londra.

Și ieșirile în oraș sunt, din experiența ei, mai accesibile. O masă cu trei feluri și un pahar de vin la un restaurant tradițional portughez poate costa aproximativ 20 de lire sterline, iar o bere în jur de 3,50 lire. Transportul cu taxiul este un alt avantaj. O cursă din centrul Lisabonei până în cartierul Saldanha, unde locuiește, rareori depășește cinci euro, potrivit jurnalistei.

Prețurile reprezintă însă experiența ei personală și nu un buget garantat pentru oricine se mută în capitala Portugaliei. Chiriile din Lisabona au crescut considerabil în ultimii ani.

Nu mai trebuie să-și programeze întâlnirile cu prietenii cu săptămâni înainte

Poate cea mai plăcută surpriză a fost noua viață socială. La Londra, întâlnirile cu prietenii necesitau uneori planificare cu săptămâni sau chiar luni înainte. La Lisabona, Wright spune că lucrurile se întâmplă mult mai spontan.

S-a înscris într-un grup de padel și într-un club de alergare. Pentru a păstra o parte din atmosfera de birou, lucrează și dintr-un spațiu comun cu alți profesioniști. Prezența numeroșilor străini și a persoanelor care lucrează de la distanță a ajutat-o să cunoască oameni noi.

Experiența ei arată că schimbarea orașului nu a însemnat doar un alt peisaj, ci și reconstruirea rutinei zilnice în jurul unor activități care îi fac fac viața mai frumoasă și îî aduc bucurie.

Nu totul este perfect: birocrație, taxe și un inconvenient surprinzător al iernilor portugheze

Viața în Lisabona vine și cu dificultăți pe care fotografiile de vacanță nu le arată. Cea mai mare nemulțumire a jurnalistei este birocrația. Procedurile administrative pot dura mult peste așteptări, iar rezolvarea unor formalități necesită răbdare.

Limba portugheză reprezintă un alt obstacol. Deși unele cuvinte scrise seamănă cu cele din spaniolă, Wright spune că i-a fost dificil să înțeleagă conversațiile localnicilor. Acum urmează cursuri de portugheză.

A fost surprinsă și de contribuțiile sociale datorate ca lucrător independent, pe care le descrie ca reprezentând puțin peste 21% din veniturile relevante pentru calculul acestora.

Dar una dintre cele mai neașteptate probleme apare chiar în anotimpul rece. Deși Lisabona este renumită pentru clima blândă, locuințele pot deveni inconfortabil de reci iarna. Încălzirea centrală nu este la fel de răspândită ca în multe țări nord-europene, iar numeroase clădiri sunt proiectate mai degrabă pentru a limita căldura verii.

Lisabona a fost aleasă cea mai fericită destinație de vacanță în 2026

Clasamentul Holiday Happiness Index, realizat de platforma BookRetreats în colaborare cu psihologul clinician Natalie Dattilo-Ryan, a evaluat 47 de destinații pe baza a cinci factori: expunerea la soare, calitatea somnului, alimentația sănătoasă, timpul petrecut în natură și activitatea fizică.

Lisabona s-a clasat pe primul loc, urmată de Helsinki, Orlando, Atena și Edinburgh. Aproape 10% dintre restaurantele orașului au fost încadrate în categoria celor cu opțiuni alimentare sănătoase, iar apropierea de plajele din Cascais și Costa da Caparica a contribuit la rezultatul obținut.

Clasamentul măsoară condițiile favorabile bunăstării în timpul vacanțelor, nu nivelul real de fericire al tuturor locuitorilor. Pentru Katie Wright, însă, avantajele Lisabonei se reflectă și în viața de zi cu zi. Recunoaște că îi lipsesc uneori umorul britanic, ceaiul, anumite mâncăruri și oferta culturală a Londrei. Revine în Marea Britanie de câteva ori pe an, profitând de zborurile relativ accesibile. Dar, la sfârșitul fiecărei vizite, spune că abia așteaptă să se întoarcă la Lisabona, orașul pe care acum îl consideră acasă.