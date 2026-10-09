A transformat o stradă din Timișoara în pistă de curse. Un tânăr de 23 de ani, prins cu 192 km/h

Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:02, pe Calea Martirilor din Timișoara, între intersecțiile cu străzile Lidia și Muzicescu.

Potrivit polițiștilor Serviciului Rutier Timiș, tânărul ar fi plecat de la semafor și ar fi accelerat până la 192 km/h, depășind cu mult limita legală de viteză. În același timp, acesta ar fi manifestat un comportament agresiv în trafic.

Amendă de peste 4.000 de lei și permis suspendat pentru 150 de zile

Pentru cele două abateri, șoferul a fost amendat cu 4.108,75 lei și a rămas fără permis pentru o perioadă totală de 150 de zile.

Mai exact, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile, după ce tânărul a depășit cu peste 70 km/h limita legală de viteză, și pentru alte 30 de zile, din cauza comportamentului agresiv în trafic.

Pentru abaterea privind viteza excesivă, conducătorului auto i-a fost eliberată o dovadă înlocuitoare a permisului, fără drept de circulație.

Polițiștii reamintesc că viteza excesivă și comportamentul agresiv la volan pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.