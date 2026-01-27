Accident cumplit în Timiș! Șase oameni au murit

Accidentul a avut loc pe E70. în apropierea localității Lugojel.

În accident sunt implicate, conform ISU Timiș, un TIR, o cisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism.

Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la fața locului.

Totodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital.

Numărul total al victimelor implicate în accident este în curs de stabilire.

La accident intervin o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).

Misiunea este în dinamică.