Accident cumplit în Timiș! Șase oameni au murit

Accidentul a avut loc pe E70. în apropierea localității Lugojel.
În accident sunt implicate, conform ISU Timiș, un TIR, o cisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism.
Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la fața locului.
Totodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital.
Numărul total al victimelor implicate în accident este în curs de stabilire.
La accident intervin o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).
Misiunea este în dinamică.