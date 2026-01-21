Prima pagină » Social » Accident feroviar lângă Barcelona: Nu sunt raportați cetățeni români printre victime

Accident feroviar lângă Barcelona: Nu sunt raportați cetățeni români printre victime

Nu sunt raportați, până acum, cetățeni români printre victimele accidentului feroviar produs în apropiere de Barcelona, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.
Accident feroviar lângă Barcelona: Nu sunt raportați cetățeni români printre victime
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
21 ian. 2026, 11:20, Social

„Până la acest moment nu sunt raportați cetățeni români între victime (răniți) și nici nu au fost primite solicitări consulare la Consulatul General al României la Barcelona sau pe numerele de urgență”, a anunțat MAE.

Ministerul anunță că reprezentanții Consulatului sunt in contact cu autoritățile spaniole.

Un tren de navetiști din zona metropolitană Barcelona a deraiat, după ce un zid de sprijin s-a prăbușit peste șine în apropierea localității Gelida, la circa 35 de minute de capitala catalană. Accidentul feroviar s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea a cel puțin 37 de pasageri, scrie CNN.

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
Câți bani a primit, în doar 2 ore, un cerșetor din Iași. Este din Bârlad, dar și-a închiriat un apartament în regim hotelier
Gandul
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
Libertatea
Cine are noroc în dragoste în 2026. Zodiile care își găsesc jumătatea în acest an
CSID
Cât trebuie să lași motorul să se încălzească iarna?
Promotor