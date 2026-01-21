Accident feroviar lângă Barcelona: Nu sunt raportați cetățeni români printre victime

„Până la acest moment nu sunt raportați cetățeni români între victime (răniți) și nici nu au fost primite solicitări consulare la Consulatul General al României la Barcelona sau pe numerele de urgență”, a anunțat MAE.

Ministerul anunță că reprezentanții Consulatului sunt in contact cu autoritățile spaniole.

Un tren de navetiști din zona metropolitană Barcelona a deraiat, după ce un zid de sprijin s-a prăbușit peste șine în apropierea localității Gelida, la circa 35 de minute de capitala catalană. Accidentul feroviar s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea a cel puțin 37 de pasageri, scrie CNN.