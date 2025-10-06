Prima pagină » Social » Accident grav în Cluj. O ambulanță a fost implicată în coliziune, iar o femeie a decedat

Accident grav în Cluj. O ambulanță a fost implicată în coliziune, iar o femeie a decedat

Un grav accident rutier a avut loc luni seara pe DN1 E60, între Huedin și Șaula, județul Cluj, unde un autoturism s-a ciocnit cu o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.
Andreea Tobias
06 oct. 2025, 21:48, Social

UPDATE 2

În seara zilei de 6 octombrie a.c., în jurul orei 19:55, pe DN1 – E60, între Huedin și Șaula, a fost înregistrat un accident rutier cu implicarea a două autovehicule.

Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 40 de ani, din comuna Poieni, care conducea un autoturism în care se aflau 4 persoane, 3 adulți și un minor, pe direcția orașului Huedin, ar fi pătruns pe sensul opus de mers într-o curbă la dreapta, în condiții ce urmează a fi stabilite, intrând în coliziune cu o ambulanță aflată în regim prioritar.

În ambulanță se aflau doi membri ai echipajului și un pacient.

Toate persoanele implicate au necesitat îngrijiri medicale, însă pacienta transportată, o femeie de 73 de ani, a fost declarată decedată la fața locului.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul.

UPDATE

Femeia de aproximativ 70 de ani, aflată în stop cardio-respirator, a fost declarată decedată.

Știrea inițială

Grav accident rutier luni seara pe DN1 E60, între Huedin și Șaula, județul Cluj, în care au fost implicate un autoturism și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Forțele de intervenție au descarcerat din ambulanță un bărbat, care este conștient și cooperant.

O femeie aflată tot în ambulanță este în stop cardio-respirator și îi sunt făcute manevre de resuscitare.

Alte cinci persoane sunt evaluate medical la fața locului.

La misiune participă o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.