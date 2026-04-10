UPDATE Accident grav pe un drum județean din Sibiu. Planul roșu de intervenție, activat

Un accident grav în care au fost implicate șapte persoane a avut loc vineri după-amiaza pe un drum județean din Sibiu. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție.
Cosmin Pirv
10 apr. 2026, 14:52, Social

UPDATE

Două persoane care au rămas încarcerate au fost extrase și predate echipajelor medicale.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

IPJ Sibiu anunță că accidentul a avut loc pe DJ 141, la ieșirea din municipiul Mediaș spre localitatea Moșna.

În zonă, traficul rutier este blocat total.

ISU Sibiu a transmis că două mașini au fost implicate în accident și șapte persoane.

La nivelul județului a fost activat Planul roșu de intervenție.

La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială de transport personal și victime multiple și trei ambulanțe SAJ. De asemenea, intervine și un elicopter SMURD.

