UPDATE Accident grav pe un drum județean din Sibiu. Planul roșu de intervenție, activat

UPDATE

Două persoane care au rămas încarcerate au fost extrase și predate echipajelor medicale.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

IPJ Sibiu anunță că accidentul a avut loc pe DJ 141, la ieșirea din municipiul Mediaș spre localitatea Moșna.

În zonă, traficul rutier este blocat total.

ISU Sibiu a transmis că două mașini au fost implicate în accident și șapte persoane.

La nivelul județului a fost activat Planul roșu de intervenție.

La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială de transport personal și victime multiple și trei ambulanțe SAJ. De asemenea, intervine și un elicopter SMURD.