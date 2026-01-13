Prima pagină » Social » Accident între un TIR și un autoturism pe centura Timișoarei. Un șofer a murit

Accident între un TIR și un autoturism pe centura Timișoarei. Un șofer a murit

Un accident în care au fost implicate un TIR și un autoturism a avut loc marți dimineața pe centura ocolitoare a Timișoarei. Un șofer a murit.
Accident între un TIR și un autoturism pe centura Timișoarei. Un șofer a murit
Foto: ISU Timiș
Cosmin Pirv
13 ian. 2026, 10:58, Social

Potrivit ISU Timiș, accidentul a avut loc marți dimineața pe centura ocolitoare a Timișoarei, între localitățile Șag și Giroc.

La fața locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD și 12 pompieri.

În TIR și în autoturism se aflau doar șoferii.

În urma impactului, șoferul autoturismului a rămas încarcerat.

Bărbatul a fost extras de pompieri și a fost declarat decedat de echipajul medical sosit la fața locului.

Șoferul autocamionului primește îngrijiri medicale la fața locului.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Bani în plus la pensiile din ianuarie 2026, pentru pensionarii din aceste orașe din România
Gandul
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, în funcție de zodie. Care ți se potrivește cel mai mult
CSID
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor