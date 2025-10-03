Actorul Marius Manole își donează ziua de naștere pentru 36 de copii fără părinți

Ambasadorul Hope and Homes for Children, Marius Manole, își dedică ziua de naștere de anul acesta unei inițiative de suflet: susținerea celor 36 de copii aflați în casele familiale construite de Hope and Homes for Children în București și în Ilfov.

Actorul invită comunitatea să doneze pentru a le oferi și copiilor care nu au părinții alături șansa la o copilărie bună. Fondurile colectate între 2-6 octombrie 2025 vor susține dezvoltarea celor 36 de copii, acoperind costurile pentru meditații, cursuri, terapie, activități sportive, excursii.

„Am avut o copilărie foarte fericită, părinții mei m-au ferit de probleme și pentru mine, lumea era un loc bun. Încerc să-mi imaginez acum tabloul copilăriei celor care trăiesc lipsiți de grija familiei, în case de tip familial, având statul drept tutore. Copii discriminați, cu care uneori nu vor să se joace ceilalți. Copii pe care mama nu-i strigă niciodată. Copii care nici nu îndrăznesc să viseze, fiindcă pentru ei, lumea a început direct cu un mare gol. Lor le dedic ziua mea de naștere anul acesta. Dacă eu am nenumărate motive de celebrare, îmi doresc să le înmulțim împreună și pe ale lor. O copilărie mai bună înseamnă o lume mai bună. Copil cu copil.”, declară Marius Manole.

Actorul a mobilizat donatori și anul trecut

Ambasador Hope and Homes for Children din 2017, Marius Manole a mobilizat și anul trecut donatori pentru cauza copiilor vulnerabili, reușind să impulsioneze colectarea a peste 35.000 de euro în campania „Ambasador pentru Acasă”, pentru construcția unei case familiale ce va găzdui, din decembrie 2025, 12 copii cu nevoi speciale. Atunci, actorul a oferit costumul de scenă purtat în prima piesă de teatru în care a jucat pentru unul dintre donatorii campaniei.

Hope and Homes for Children își propune să le ofere copiilor din casele familiale un mediu similar celui dintr-o familie obișnuită, precum și posibilitatea de a se dezvolta armonios, de a-și urmări pasiunile și a-și valorifica potențialul. Fundația a cărei misiune este să contribuie la închiderea tuturor orfelinatelor din România a construit până în prezent 131 de case de tip familial în 28 de județe și sectoare ale Bucureștiului, iar până la finalul anului, va mai deschide încă două. Prin apelul lansat vineri, Marius Manole își dorește să deschidă uși către educație, dezvoltare și viitor pentru copiii care nu îi au alături pe părinți, dar pot avea în jurul lor o comunitate generoasă și solidară.

Donațiile pot fi făcute pe pagina de campanie: https://hopeandhomes.ro/campania-mea/mariusmanole/