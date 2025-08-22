Adăposturi montane moderne: Primul container din seria „Refugiu de Speranță” a fost amplasat în Munții Bucegi

Potrivit DSU, acesta este poziționat la intrarea în Cerdacul Văii Cerbului, pe traseul spre Vârful Omu, la o altitudine de 2.350 m.

Misiunea aeriană a fost posibilă datorită colaborării strânse dintre echipajul elicopterului Black Hawk al IGAv și Salvamont Prahova.

„Refugiul este conceput pentru a oferi adăpost și sprijin imediat persoanelor aflate în dificultate în zonele montane. Fiecare dintre cele 12 refugii va fi echipat cu dotări esențiale: două paturi, iluminare prin panou fotovoltaic, apă potabilă, o trusă de prim ajutor, dar și un grup sanitar și un sistem de încălzire electrică. Pentru a facilita localizarea rapidă în caz de urgență, refugiul este echipat cu o alarmă acustică activabilă prin 112, iar accesul va fi reglementat printr-un cod, pentru a asigura utilizarea lor adecvată. Refugiile vor fi verificate periodic pentru a asigura menținerea standardelor de siguranță și funcționalitate, contribuind astfel la protejarea turiștilor și la creșterea nivelului de securitate în zonele montane”, transmit reprezentanții DSU.

Aceștia precizează că, pentru a rezista intemperiilor specifice zonei, refugiul necesită în continuare lucrări de ancorare la sol, astfel că încă nu este deschis oficial.