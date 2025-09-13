Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă: Pompierii, că acţionează în ţară sau în misiuni internaţionale, reprezintă o forţă de încredere

„Astăzi, 13 septembrie, sărbătorim Ziua Pompierilor din România. Este o zi dedicată recunoştinţei, pentru curajul şi sacrificiul de care dau dovadă în fiecare zi, în slujba comunităţii. Misiunea de a salva vieţi şi bunuri este o constantă, indiferent de costumul pe care îl poartă un pompier. Activitatea lor este una dintre cele mai complexe, iar misiunile sunt mereu diferite. Fie că vorbim despre stingerea incendiilor, despre descarcerare, despre salvarea din medii periculoase, despre prevenire, ori despre intervenţii în cazul inundaţiilor, cutremurelor sau calamităţilor, pompierii sunt mereu la datorie, acolo unde este nevoie de ei”, arată pe Facebook Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit postării, de la scafandri, alpinişti, specialişti CBRN sau paramedici SMURD, până la cei care manevrează autospeciala cu roboţi sau intervin din ambarcaţiuni, „fiecare are rolul său esenţial în gestionarea situaţiilor de urgenţă”.

„Indiferent că acţionează pe teritoriul ţării sau în misiuni internaţionale, ei reprezintă o forţă de încredere. Vă mulţumim pentru tot ceea ce faceţi! Pentru profesionalismul, dedicarea şi spiritul de echipă de care daţi dovadă în fiecare intervenţie. Vă dorim misiuni uşoare, multă sănătate, şi să aveţi parte de acelaşi curaj şi devotament”, se arată în finalul postării.