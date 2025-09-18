O aeronavă C-130 Hercule a evacuat 10 palestinieni din Gaza, grav afectați de lipsa tratamentului

Aeronava MApN a decolat de pe aeroportul Otopeni miercuri, în jurul orei 08:00, cu destinația Israel – Aeroportul Internațional Ilan și Asaf Ramon, unde a aterizat în jurul orei 13:00. După îmbarcarea pacienților și aparținătorilor, dar și efectuarea evaluării medicale, avionul a decolat de pe aeroportul din Israel, în jurul orei 18:00 cu destinația București – Baza 90 Transport Aerian – Otopeni, unde a aterizat la aproximativ ora 22:15.

Pe toată durata transportului, asistența medicală a fost asigurată de către o echipă formată dintr-un medic și un asistent din cadrul UPU-SMURD a Spitalului Clinic de Urgență București, respectiv un medic și doi sanitari de la MApN. Pentru buna desfășurare a misiunii, la bordul aeronavei a fost și un ofițer de legătură din cadrul IGSU.

De asemenea, după aterizare, pacienții și aparținătorii au beneficiat de asistența medicală și transport din partea echipajelor ISU București-Ilfov.

Ulterior, patru pacienți și aparținătorii acestora au fost transportați în Belgia, cu sprijinul autorităților din Regatul Norvegiei, care au asigurat mijlocul aerian necesar. Ceilalți șase pacienți vor primi îngrijiri de specialitate în unități medicale din țară.

Misiunea a fost executată în urma solicitărilor primite de la Centrul de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul CECIS, din cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Operațiunea a fost realizată în strânsă colaborare între Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență, Forțele Aeriene Române din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Unitatea de Coordonare a Activităților Guvernamentale în Teritorii (COGAT), unitate din cadrul Ministerului Apărării al Israelului, Habitat for Humanity.

Aceasta este a șasea misiune de sprijin, realizată în acest an, pentru populația civilă din Fâșia Gaza. Astfel de acțiuni au mai avut loc în lunile ianuarie, martie, aprilie, mai și iulie.

„Prin acest demers, țara noastră își reconfirmă rolul de partener de încredere, implicat în asistența umanitară, transportul pacienților în stare gravă și oferirea de tratamente medicale de specialitate”, transmite Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).