AFM depune plângere penală împotriva unei platforme ce promite înscrierea rapidă în programul Rabla

Conducerea Administrației Fondului pentru Mediu a depus o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată, ce promite cetățenilor posibilitatea de înscriere rapidă și contra cost în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.

Potrivit reprezentanților AFM, platforma induce în eroare persoanele interesate, sugerând că ar putea facilita înscrierea mai rapidă în programul derulat de AFM, deși această procedură se realizează exclusiv prin aplicația oficială a Administrației Fondului pentru Mediu, gratuit și fără intermediari.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va debuta în 30 septembrie 2025, ora 10.00, iar înscrierile se vor putea face doar prin intermediul aplicației oficiale pusă la dispoziție de AFM, pe site-ul www.afm.ro.

„Este revoltător și profund nedrept ca persoane neautorizate să profite de încrederea și dorința sinceră a cetățenilor de a accesa programele noastre de mediu, promițându-le, în mod fals, că pot obține un loc asigurat sau o înscriere mai rapidă în schimbul unei sume de bani. Astfel de practici nu doar că induc în eroare oameni de bună-credință, dar subminează și eforturile noastre de a menține un sistem corect, gratuit și transparent pentru toți”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.