AFM începe etapa de validare a producătorilor înscriși în Rabla Auto 2025

„Administrația Fondului pentru Mediu organizează în perioada 15 septembrie 2025, ora 10:00 – septembrie 2025, ora 23:59, sesiunea de validare a producătorilor, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice”, se arată în anunțul publicat de Administrația Fondului de Mediu (AFM) vineri.

Potrivit AFM, condițiile de participare în Programul Rabla Auto 2025, precum și documentele pe care trebuie să le depună producătorii/dealerii auto pot fi găsite în ghidul de finanțare al programului, publicat în Monitorul Oficial, care poate fi regăsit pe site-ul AFM.

„Lista producătorilor validați rămâne valabilă și pentru noul program destinat persoanelor fizice, cu condiția semnării unui nou contract de participare cu AFM (anexa nr. 2 din ghid). Contractul va fi transmis prin aplicație de către AFM. Contractul se semnează electronic și se încarcă în aplicație în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării. Neîncărcarea contractului în termenul menționat echivalează cu refuzul de participare la program”, transmite sursa citată.

Guvernul a aprobat joi lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice, cu un buget de 200 de milioane de lei. Programul este destinat persoanelor fizice.

Există mai multe tipuri de vouchere (ecotichete), a căror valoare diferă în funcție de tipul de mașină nouă care urmează să fie achiziționat.

18.500 lei – pentru pentru mașinile noi, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – acordat pentru cumpărarea unei mașini cu plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei – pentru mașinile hibrid

10.000 lei – pentru mașinile noi cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

„Administrația Fondului pentru Mediu își exprimă angajamentul ferm pentru demararea, în cel mai scurt timp, a unuia dintre cele mai așteptate programe de finanțare, destinat sprijinirii persoanelor fizice în vederea achiziționării de autovehicule noi, cu un impact redus asupra mediului. Prin alocarea unui buget de 200 de milioane de lei, se pot aduce pe piață aproximativ 15.000 autovehicule noi reducând emisiile poluante și îmbunătățind calitatea vieții prin protejarea mediului înconjurător”, a declarat Florin Bănică, Președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Sesiunea destinată propriu-zis pentru cumpărători (persoanele fizice), va fi lansată la finalul lunii septembrie. Pentru detalii, doritorii pot consulta Ghidul de Finanțare publicat pe site-ul AFM.