Amenzi de peste 6 milioane lei pe Litoral. ANSVSA a oprit activitatea în 88 de cazuri

Comandamentul Sezon Estival 2025 al ANSVSA a verificat 3.237 de unităţi pe litoralul românesc, a aplicat amenzi în valoare totală de 6.329.720 de lei şi a suspendat sau interzis activitatea în 88 de cazuri, în perioada 1 iunie – 8 septembrie 2025.

Pe parcursul campaniei, inspectorii ANSVSA au reţinut oficial 2.651 de kilograme de produse alimentare neconforme, care au inclus carne, peşte, lactate şi produse de patiserie. Acţiunile s-au concentrat şi asupra unităţilor de alimentaţie publică şi comerţ care în anii anteriori au înregistrat neconformităţi sau sancţiuni.

Cele mai frecvente neconformităţi constatate au fost condiţiile improprii de igienă în spaţiile de producţie şi depozitare, lipsa documentelor de înregistrare sanitar-veterinară, comercializarea de produse expirate, lipsa fişelor de aptitudini pentru personal, etichetarea incorectă a produselor alimentare şi neefectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie.

„Am verificat sute de operatori economici din toată ţara, aplicând sancţiuni acolo unde au fost identificate nereguli, dar şi oferind sprijin pentru conformare voluntară. Rezultatul? Un mesaj clar: siguranţa alimentară nu este negociabilă. Mulţumesc colegilor pentru efortul depus şi operatorilor economici care au înţeles importanţa respectării regulilor. În sezonul estival, inspectorii ANSVSA au colaborat strâns cu industria alimentară pentru a preveni riscurile, iar atunci când au constatat abateri, au intervenit prompt şi ferm”, a declarat Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

Nu s-au înregistrat cazuri de toxiinfecţii alimentare în perioada derulării activităţilor.