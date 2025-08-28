ANAF scoate la licitaţie velierul „Adornate” al omului de afaceri Gabriel Comănescu

ANAF Constanţa va organiza pe 10 septembrie 2025, la ora 13:00, prima licitaţie pentru vânzarea velierului „Adornate”, proprietate a companiei Grup Servicii Petroliere Logistic Vega Turism S.A.

Velierul, o navă maritimă de pasageri pentru curse lungi şi costiere, a fost construit în 1961 şi se află în stare bună. Nava are numărul de înmatriculare 32, numărul de identificare an 2795 şi numărul IMO 5023796.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa, situat pe bulevardul Tomis nr. 312A, etajul 4, camera 407. Velierul se află în prezent în Portul Constanţa Sud Agigea, la dana 104, acostat la cheu.

„Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, în data de 10 septembrie 2025, ora 13.00, în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 312A, etaj 4, cam. 407, vinde prin licitaţie (prima licitaţie) velierul Adornate, navă maritimă de pasageri, de cursă lungă şi costieră, nr. înmatriculare 32, nr. identificare an 2795, nr. IMO 5023796, an construcţie 1961, stare bună, certificat de naţionalitate 000340/08.09.2016, proprietate a terţei persoane Grup Servicii Petroliere Logistic Vega Turism S.A. Bunul se află în Portul Constanţa Sud Agigea – dana 104, acostat la cheu” – este anunţul ANAF.