Anchetă după ce o mașină autonomă a rupt o barieră și a trecut prin fața unui tren

Incidentul s-a produs în Texas, potrivit Futurism. Șoferul unei mașini Tesla susține că sistemul de conducere autonomă completă al autoturismului (FSD-Full Self-Driving mode) nu a realizat că în față se află o trecere peste calea ferată. Momentul înregistrat și de camera din interior arată mașina care rupe bariera și trece razant prin fața trenului.

Joshua Brown din Plano, Texas, a declarat că modul de conducere autonomă completă al mașinii sale era activat în timp ce aștepta la trecerea de cale ferată. Brown a recunoscut că a fost susprins.

„În momentul în care mi-am dat seama că mă mișc, bariera era chiar acolo, chiar în fața mea”, a spus Brown.

Trenul a trecut în mare viteză pe lângă mașină.

„Aș vrea să spun că nu am fost zdruncinat, dar m-a zdruncinat. Dumnezeu a avut grijă de mine și sunt recunoscător că sunt încă aici”, a mai spus bărbatul.

Totuși, el a anunțat că nu va da compania în judecată deoarece crede că șoferii „ar trebui să fie implicați activ atunci când conduc”. În plus, bărbatul a dezvăluit că nu se va mai baza pe sistemele automate în momentele importante.