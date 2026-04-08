Angajații de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero își primesc salariile restante înainte de Paște

Mii de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero primesc salariile restante înainte de Paște, a anunțat miercuri, Ministerul Muncii.

„Toți cei aproape 4.700 de salariați din cadrul societăților Liberty Galați S.A., Damen Shipyards Mangalia S.A. și Romaero S.A. București își primesc salariile restante, înainte de Paște, după ce Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a demarat procesul de plată a creanțelor salariale”, transmis ministerul Muncii într-un comunicat de presă.

Potrivit datelor transmise de minister, în total, 4.687 de angajați beneficiază de plata drepturilor salariale restante, după cum urmează: 2.946 de salariați ai Liberty Galați S.A. – suma totală de 57.057.902 lei; 1.031 de salariați ai Damen Shipyards Mangalia S.A. – suma totală de 21.065.133 lei; 710 salariați ai Romaero S.A. București – suma totală de 4.010.172 lei.

„Am spus de fiecare dată că protejarea drepturilor salariale ale angajaților este o prioritate și ne-am ținut de acest angajament. Angajații de la Damen, Liberty, Romaero care își fac treaba nu au nicio vină pentru dificultățile prin care trec companiile și este esențial ca ei să beneficieze de drepturile care li se cuvin. Vom continua să folosim toate instrumentele legale pentru a sprijini salariații”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre – Florin Manole.

Transferurile aferente acestor plăți au început în data de 7 aprilie 2026, iar sumele urmează să fie virate în conturile beneficiarilor înainte de sărbătorile pascale, se precizează în comunicat.

Plățile sunt realizate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, în baza documentației transmise de angajatori, și verificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.