ANM anunță vreme rece, ploi și vânt puternic. Unde este în vigoare codul galben și cum va fi vremea în București

Informarea emisă de ANM este valabilă de luni, 12 octombrie, ora 10.00, până miercuri, 14 octombrie, ora 10.00.

Temporar va ploua în jumătatea de sud-est a țării, iar izolat ploile vor avea caracter de aversă. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 15–20 de litri pe metru pătrat și, pe alocuri, vor depăși 30 de litri pe metru pătrat.

La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 45–50 km/h, local în estul, sud-estul țării și în extremitatea de sud-vest. La altitudini mari, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h.

Meteorologii avertizează că vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

ANM: Cod galben de ploi însemnate cantitativ

O atenționare cod galben este valabilă de luni, 12 octombrie, ora 10.00, până marți, 13 octombrie, ora 10.00.

Avertizarea vizează estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei, precum și Carpații de Curbură.

În aceste zone, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor atinge 40 de litri pe metru pătrat, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

Vremea în București

Luni, maxima va fi cuprinsă între 16 și 17 grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 9-10 grade. Cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a zilei. Cantitățile de apă or ajunge la 15-20 l/mp și, izolat, la 25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare, când rafalele vor atinge 45 km/h.

Marți, vremea va rămâne rece cu temperaturi maxime de 14-16 grade Celsius și cu minime de 6-7 grade. Cerul va fi predominant noros și va ploua slab, cu cantități de apă de 2-5 l/mp.

Capitala se va afla sub o informare meteorologică privind ploile moderate cantitativ și intensificările vântului, de luni, până miercuri dimineața.

De asemenea, Codul galben pentru ploi însemnate cantitativ va fi valabil până marți dimineața.