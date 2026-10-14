ANM: Vânt și ninsori la munte până vineri. Se va depune un strat de zăpadă de până la 15 centimetri. Frig, ploi și ceață în București

Informarea meteorologică emisă miercuri de ANM este valabilă până vineri, 16 octombrie, la ora 18.00.

Miercuri, vor fi intensificări ale vântului în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și izolat în sudul Banatului cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar joi și vineri local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolat în restul teritoriului, cu viteze de până la 40…50 km/h.

În zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură, vor fi rafale de 60…80 km/h.

La altitudini mari, în general de peste 1500 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și cu precădere în Carpații Meridionali și Orientali, pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.

ANM: Cod galben de vânt

ANM a emis și o atenționare Cod galben, valabilă miercuri între orele 10.00 și 18.00.

Aceasta vizează județele Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța.

În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, transmit meteorologii.

Vremea în București

Miercuri, temperatura maximă va fi de 16-17 grade Celsius, în timp ce minima se va situa la 5-6 grade. La periferia Bucureștiului, minima ar putea coborî la 2 grade Celsius. Cerul va avea unele înnorări, iar vântul va sufla slab până la moderat. Dimineața și seara s-ar putea să fie ceață.

Joi, maximele ar putea să fie de 16-18 grade și minimele de 5-7 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros și va ploua slab, mai ales seara și noaptea. Ceața ar putea apărea dimineața și noaptea.

Vineri, temperatura maximă nu va depăși pragul de 14-15 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, trecător va ploua slab și vântul va sufla slab și moderat.

„În intervalul 14 octombrie, ora 10 – 16 octombrie, ora 18, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/atenționare/avertizare meteorologică”, se mai arată în prognoza emisă de ANM.