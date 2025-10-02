Anunț important pentru șoferi. Ninsoare abundentă pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului

Circulaţia rutieră pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului, se desfăşoară în condiţii de iarnă, după ce ninsoarea abundentă şi vântul puternic au creat probleme în trafic

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunţat că în zonă se intervine permanent prin Secţia de Drumuri Naţionale Vâlcea pentru menţinerea carosabilului practicabil.

Autorităţile avertizează şoferii să nu se deplaseze pe sectoarele de drum afectate de ninsori dacă autoturismele nu sunt echipate corespunzător pentru iarnă.