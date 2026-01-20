Prima pagină » Social » Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România

Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România

Temperaturile medii vor crește peste cele normale de săptămâna viitoare, arată meteorologii în prognoza pentru următoarele patru săptămâni.
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
20 ian. 2026, 07:36, Social

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile centrale și nord-estice, precum și în extremitatea de nord-vest și de sud-vest a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nordice, centrale și sud-vestice, dar și local excedentare în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în extremitatea de nord-est.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
Primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control. Rareș Bogdan: „Sunt foarte speriați”
Gandul
'Siberia' României: Orașul în care meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor