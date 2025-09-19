Apele Române: În 50 de zile, locuitorii din Târnăveni vor avea apă potabilă

O întâlnire de lucru privind identificarea unor soluții alternative de alimentare cu apă pentru localitățile din zona Târnăveni, județul Mureș, a avut loc vineri la sediul de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Au participat la discuții Florin Ghiță, director general interimar al Administrației Naționale „Apele Române”, Elena Tudose, secretar de stat Ape în cadrul Ministerul Mediului – România, Sorin Vlad, director al Apele Române Mureș, demnitari și reprezentanți din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Astfel, de sâmbătă, Primăria Târnăveni va emite Ordinul de începere pentru lucrările la o stație de desalinizare. Termenul de execuție este de 50 de zile, iar după finalizarea acesteia, locuitorii din Târnăveni vor beneficia de apă potabilă.

Totodată, alte unități administrativ-teritoriale – Consiliul Județean Mureș (Fântânele și Suplacu)– urmează să emită, la rândul lor, ordinele de începere pentru servicii similare.

„Soluții pe termen mediu și lung: alimentarea din acumularea Bezid; suplimentarea surselor de apă din râul Mureș; pentru implementarea acestor variante, este necesară identificarea surselor de finanțare pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru toata zona”, informează Apele Române.

Zona a fost afectată de dezastrul de la Salina Praid în mai multe rânduri, fiind identificate perioade în care salinitatea apei era crescută.