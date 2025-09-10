APIA: Cerere mare pentru autoturisme noi, luna trecută au crescut înmatriculările cu 52.6% față de august 2024

Autoturismele (care reprezintă aproximativ 89% din total piață) au înregistrat, în luna august 2025, un volum de 15.043 unități, cu 52.6% mai mult față de luna similară din 2024.

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 55.1% în creștere cu 60.6%, urmat de Clasa C cu o cotă de 25.3%, în creștere cu 34.6% și Clasa B cu o cotă de 14.2%, în creștere cu 86.6% față de aceeași perioada a anului trecut.

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna august a acestui an, față de perioada similară din 2024, motorizările pe benzină înregistrează o creștere de 27.8%, ajungând la o pondere de 33.4%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o creștere de 31%, ajungând la o pondere de 6.7%.

În ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare mild-hibrid, acestea înregistrează, în luna august 2025, o creștere de 55%, ajungând la o pondere de 24.2% din totalul pieței de autoturisme. Este de menționat că, din totalul motorizărilor mild-hibrid, 86% sunt motorizări pe benzină, în timp ce doar 14% sunt motorizări pe motorină.

Creștere și la autoturismele electrice

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate”, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate – BEV și PHEV), precum și cele mild-hibrid și full hibrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) dețin, în luna august a anului 2025, o cotă de piață de 59.9%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășește cu mult cota deținută împreună de motorizările pe benzină și motorină.

Autoturismele full electrice dețin o cotă de 6.3% din piață, în luna august a anului 2025, față de august 2024, când reprezentau 5%, în timp ce autoturismele plug-in hibrid dețin o cotă de piață de 6.6%, față de august 2024, când reprezentau 5.9%.

Vehiculele comerciale ușoare și minibus înregistrează, în august 2025, o creștere de 8.9% față de luna august 2024, din care vehiculele comerciale ușoare fără minibus înregistrează o creștere de doar 0.8%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în primele opt luni anului 2025, un volum de 424 unități, față de 423 unități în aceeași perioadă a anului trecut.

Vehiculele comerciale grele și bus înregistrează, în august 2025, o creștere de 19.4% față august 2024, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o creștere de 19.2%.