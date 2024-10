„Sezonul rece a debutat cu o creştere a concentraţiilor de particule in suspensie PM 10 şi PM 2.5. Creşterea a avut loc pe timpul nopţii pe fondul unui calm atmosferic total ce a inceput la ora 18 si continuă până in prezent. Temperaturile scăzute au determinat începerea încălzirii rezidenţiale cu lemne, in special în zonele periferice ale Bucureştiului şi în judeţul Ilfov, concentraţiile de particule crescând treptat datorită condiţiilor proaste de dispersie”, arată APM Bucureşti.

Conform instituţiei, depăşiri ale valorilor limita zilnice pentru PM 10 s-au inregistrat la staţiile B11- Bragadiru, B15- Colentina, B16- Bd Basarabia, B23- Giuleşti şi B27 Voluntari, ultima dintre cele enumerate având şi cea mai ridicată concentraţie medie zilnică (56.5 micrograme/mc faţă de valoarea limită 50 micrograme/mc).

Reprezentanţii APM arată că rezultatele au fost comunicate imediat Gărzii Naţionale de Mediu.

„Până la această oră nu au fost furnizate informaţii privind existenţa altor surse de poluare decât cea menţionată. Concentraţiile de PM 2.5 (având valoare limită doar pentru media anuală), deşi mai scăzute decât cele de PM 10, au generat indici de calitate <rău> şi <foarte rău> la majoritatea staţiilor de monitorizare”, mai transmite APM Bucureşti.