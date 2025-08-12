Bucureștiul câștigă încă 10,5 km de benzi unice pentru transportul public. Pe ce trasee vor fi amenajate noile benzi

„Încă 10,5 km de benzi unice pentru transportul public în București! Continuăm să extindem rețeaua de benzi dedicate transportului public. În următoarele săptămâni, amenajăm 10,55 km de benzi unice, iar în total ajungem la 65,3 km – din care 35,5 km sunt exclusiv pentru autobuze”, scrie pe Facebook Stelian Bujduveanu.

Potrivit acestuia, noile benzi vor fi amenajate pe următoarele trasee: Bd. Lascăr Catargiu (între Piața Victoriei și Piața Romană, sens spre Romană) – 0,9 km, Șos. Cotroceni (între str. Prof. Dr. Gh. Marinescu și Splaiul Independenței, pe ambele sensuri) – 0,4 km, Bd. Iuliu Maniu (între str. Lujerului și Liceul Tudor Vladimirescu, sens spre centru) – 0,45 km, Bd. Regele Mihai I al României (zona centrală, sens spre Piața Presei) – 1,2 km, Calea Crângași (între str. Gen. Petre Popovăț și Pasajul Grant, sens spre pasaj) – 0,6 km, precum și Drumul Taberei, pe ambele sensuri – 7 km (3,5 km pe sens).

„Unele dintre aceste proiecte au deja toate avizele necesare, iar altele sunt în curs de avizare. Dincolo de cifre, e un pas în plus spre un transport public mai rapid și mai previzibil. Cred că Bucureștiul are nevoie de asta – și tocmai de aceea, alegem să încurajăm și să prioritizăm transportul public”, încheie Bujduveanu.