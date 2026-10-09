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Aproape 47 de milioane de lei pentru spitalele din România. Ce investiții sunt finanțate prin PNRR

Ministerul Sănătății a efectuat, în perioada 5-9 octombrie, plăți de 46,7 milioane de lei pentru proiecte finanțate prin PNRR. Banii au fost direcționați către modernizarea spitalelor, achiziția de echipamente medicale și digitalizarea unităților sanitare.
Aproape 47 de milioane de lei pentru spitalele din România. Ce investiții sunt finanțate prin PNRR
Sursa foto: Ministerul Sănătăţii - România﻿/Facebook
Alexandra-Valentina Dumitru
09 oct. 2026, 13:08, Social
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Ministerul Sănătății a anunțat vineri că a efectuat plăți în valoare totală de 46,7 milioane de lei către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru investiții în infrastructura și dotarea unităților medicale din întreaga țară.

Ce investiții au fost finanțate

Potrivit instituției, fondurile au fost alocate pentru modernizarea ambulatoriilor de specialitate, dotarea secțiilor de terapie intensivă pentru nou-născuți și achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

De asemenea, plățile au vizat digitalizarea spitalelor publice, prin dezvoltarea sistemelor informatice și a infrastructurii digitale, precum și extinderea asistenței medicale primare, prin finanțarea cabinetelor de medicină de familie și a asocierilor de cabinete medicale.

Spitalele care se numără printre beneficiari

Printre instituțiile care au beneficiat de plăți se numără Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie S. Curie”, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara.

Pe lista beneficiarilor se află și alte spitale, autorități locale și cabinete ale medicilor de familie din țară.

Ministerul Sănătății a transmis că va continua efectuarea plăților aferente proiectelor PNRR, pentru susținerea investițiilor în infrastructura medicală și îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților.

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