Arafat: Reactivați sistemul Ro-Alert! Cod roșu de ploi și vânt puternic – populația să fie pregătită

Șeful DSU, Raed Arafat, a transmis marți dimineață, la Digi 24, un apel către populație, în contextul avertizărilor de cod roșu de ploi torențiale și vânt puternic, îndemnând cetățenii să rămână vigilenți și să-și ia măsuri de precauție.

„Au fost mobilizate motopompe, bărci și personal, din zona verde către zona roșie. Sfatul nostru către populație este să fie foarte atentă, să fie pregătită și să evite deplasările nenecesare în perioada codului roșu, dar și în zona codului portocaliu”, a declarat Arafat.

El a subliniat importanța utilizării sistemului Ro-Alert, prin care autoritățile transmit avertizări și instrucțiuni de urgență.

„Să fie atenți la recomandările care vin prin Ro-Alert. Cine are aplicația dezactivată să o reactiveze. Este esențial să primiți mesajele de avertizare în timp util”, a precizat șeful DSU.

Raed Arafat a adăugat că cetățenii ar trebui să se asigure că au în locuință alimente de bază, apă, medicamente pentru bolnavii cronici, o lanternă și un radio, în cazul întreruperii curentului electric.

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

Avertizarea Cod roșu este valabilă de marți de la ora 21.00 până joi la ora 15.00.