Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România avertizează: Parlamentul va decide cine injectează în reţea la prânz într-o zi cu soare | România riscă să devină prima ţară care limitează ilegal sistemele fotovoltaice

APCE atrage atenţia publică asupra proiectului de lege B432/2025, depus la Senatul României, de catre 25 parlamentari, majoritar PSD care propune introducerea unui sistem de „ reguli tehnice de securitate cibernetică şi să stabilească dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile” tuturor invertoarelor prosumatorilor şi producătorilor de energie regenerabilă cu puteri instalate sub 1 MW.

Dispecerizarea Prosumatorilor = posibilitatea ca statul sau operatorul de reţea să oprească sau să reducă producţia instalaţiei tale fotovoltaice, prin internet sau printr-o interfaţă software conectată la invertor.

„Potrivit propunerii, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) – o instituţie care nu are competenţe în domeniul energetic – ar urma să stabilească reguli tehnice şi să controleze la distanţă prin oprire funcţionarea instalaţiilor de producere a energiei regenerabile”, potrivit comunicatului emis de APCE.

APCE consideră că această iniţiativă reprezintă o abatere gravă de la principiile pieţei libere şi o încercare de ingerinţă guvernamentală în proprietatea privată a cetăţenilor

„Este inadmisibil ca în anul 2025, oricine să poată propune în Parlament legi prin care statul ar putea accesa şi controla echipamentele energetice private ale românilor. E ca şi cum cineva ar decide prin lege să stingă becul din casa fiecărui român, de la distanţă, în numele securităţii cibernetice. A.P.C.E. atrage atentia: Parlamentul nu poate să transforme un concept de securitate digitală într-o armă împotriva prosumatorilor România ar deveni prima ţară din lume care incearca limitarea/oprirea prosumatorilor dupa bunul plac În prezent, în România funcţionează peste 330.000 de invertoare omologate, provenind de la 77 de producători diferiţi, însumând peste 4.100 de modele tehnice distincte. Producatorii de energie regenerabila sub 1 MW au o putere instalată de aproximativ 4000 MW în energie regenerabilă, din care peste 3.000 MW aparţin prosumatorilor”, spune APCE.

„A controla centralizat sute de mii de dispozitive de producţie individuale, diferite ca software şi arhitectură, este imposibil tehnic. Este o idee care ar stârni zâmbete în orice capitală europeană, inclusiv la Bruxelles. Asociaţia subliniază că niciun stat membru al Uniunii Europene nu aplică dispecerizare sau audit cibernetic la nivelul prosumatorilor casnici. Avem doar o situatie limitata in Lituania, unde se auditează doar invertoarele mari, de peste 100 kW, din parcurile industriale fotovoltaice. Prin urmare, adoptarea unei astfel de legi ar transforma România în prima ţară din lume care introduce un control guvernamental asupra echipamentelor energetice private ale prosumatorilor, încălcând flagrant principiile pieţei unice europene şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor”.

Potrivit APCE, „în orele de vârf solar, România se confruntă cu un excedent de producţie, iar legea obligă furnizorii să preia energia livrată de prosumatori”, ceea ce duce la oprirea parcurilor marilor companii de către dispecerii Transelectrica şi generează pierderi financiare.

„Aceast proiect de lege nu are legătură cu securitatea cibernetică. Are legătură cu interesele economice ale furnizorilor, si a altor companii care vor să reducă energia produsă de prosumatori pentru a-şi proteja propriile investiţii în parcuri fotovoltaice mari. Este o formă de protecţionism energetic mascat”.

A.P.C.E. aminteşte că iniţiativa B432/2025 contravine unui număr semnificativ de acte normative europene:

Directiva (UE) 2019/944 – care garantează libertatea prosumatorilor de a produce şi vinde energie fără restricţii discriminatorii;

Directiva (UE) 2018/2001 – RED II – care protejează autonomia energetică a cetăţenilor şi comunităţilor de energie;

Regulamentul (UE) 2023/2854 – Data Act – care prevede că datele generate de echipamentele prosumatorilor le aparţin exclusiv acestora, iar accesul terţilor este permis doar cu consimţământ explicit;

Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR – care interzice accesul neautorizat la echipamente şi date cu caracter personal.

„Mai mult, măsura propusă ar putea fi calificată drept acces ilegal la sisteme informatice potrivit art. 360–364 din Codul Penal daca va fi facuta fara consimtamantul proprietarului sistemului cumparat. A controla de la distanţă producţia de energie regenerabilă a cetăţenilor nu înseamnă securitate, ci abuz grosolan. A.P.C.E. va ataca in contencios administrativ si va informa Comisia Europeana imediat daca aceasta initiativa va deveni lege”.

APCE a solicitat printr-o scrisoare deschisă parlamentarilor şi Consiliului Concurenţei: