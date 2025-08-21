Atenționare: Restricții de circulație, joi, pe autostrada A1 București-Pitești

Astfel, circulația rutieră va fi restricționată pe Autostrada A1, pe prima bandă a sensului de mers către Pitești, între kilometrii 15 și 18, între orele 9:00 – 10:00, iar în intervalul orar 10:00 – 20:00, pe tronsonul kilometric 78 – 120, pentru aplicarea marcajelor rutiere.

De asemenea, până la ora 18:00, traficul va fi restricționat tot pe prima bandă a direcției către Pitești, între kilometrii 41 – 42+500 de metri, pentru turnarea covorului asfaltic.

Totodată, până la ora 20:00, va fi restricționată banda 2 a sensului către Pitești, pe tronsonul kilometric 126+600 de metri – 127+ 400 de metri, pentru remedierea tasărilor.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă mult viteza în zona lucrărilor, să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulație, să evite depășirile periculoase și orice manevră riscantă și să păstreze în mers o distanță corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiții de siguranță.