O tânără de 15 ani a murit miercuri, după ce a fost lovită de tren. Adolescenta se afla pe calea ferată într-o zonă fără pasaj pietonal și nu s-a ferit la semnalele acustice ale mecanicului de locomotivă.
Bacău: O adolescentă de 15 ani, accidentată mortal de tren
Laurențiu Marinov
27 aug. 2025, 19:18, Social

Polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Comănești au fost sesizați despre producerea unui accident pe calea ferată, în zona localității Asău.

Din primele verificări a reieșit faptul că trenul Regio, care circula pe direcția Adjud-Siculeni, a surprins și accidentat mortal o minoră de 15 ani, din comuna Asău.

Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Potrivit unor surse judiciare, fata se afla pe șina de cale ferată, într-o zonă unde nu există pasaj pietonal sau alte locuri autorizate pentru traversare. Ea era cu spatele spre tren și nu a reacționat la semnalele acustice acționate de mecanicul de locomotivă.