Bacău: O adolescentă de 15 ani, accidentată mortal de tren

Polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Comănești au fost sesizați despre producerea unui accident pe calea ferată, în zona localității Asău.

Din primele verificări a reieșit faptul că trenul Regio, care circula pe direcția Adjud-Siculeni, a surprins și accidentat mortal o minoră de 15 ani, din comuna Asău.

Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Potrivit unor surse judiciare, fata se afla pe șina de cale ferată, într-o zonă unde nu există pasaj pietonal sau alte locuri autorizate pentru traversare. Ea era cu spatele spre tren și nu a reacționat la semnalele acustice acționate de mecanicul de locomotivă.