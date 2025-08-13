Banii pentru autostrăzi se termină în septembrie. „Respingem maimuțăreala cu ieșirea de la guvernare din cauza autostrăzilor”, spun experții tehnici

Luna viitoare, banii pentru autostrăzi ar putea să se termine, avertizează Asociația Pro Infrastructură (API), sursă independentă, ai cărei experți monitorizează proiectele principale de infrastructură și care acuză guvernanții că tratează problema „pompieristic și netransparent”, pasând responsabilitatea între ei.

„Mecanismul se poate gripa instantaneu dacă Transporturile nu primesc 4 – 5 miliarde de lei în plus la rectificarea bugetară de luna viitoare. Acum nu mai avem alegeri, iar bugetul e țăndări”, au transmis reprezentanții asociației pe rețelele sociale.

Supracontractare record în infrastructură

Deși până acum plățile către constructori, inclusiv grupul UMB – firmele controlate de Dorinel Umbrărescu, au fost făcute rapid (chiar în 2-3 săptămâni față de cele 60 de zile prevăzute în contract), lipsa alocărilor suplimentare poate bloca lucrările în toată țara: „Buba și mai mare este că nu vorbim doar de cashflow, pe termen (foarte) scurt”.

Problema de fond este supracontractarea masivă a lucrărilor.

Conform API, România are proiecte rutiere contractate, în execuție sau în pregătire, de peste 25 miliarde de euro, în timp ce alocarea totală prin Programul Transport pentru rutier este de doar 5,5 miliarde euro, care vor fi consumați până în 2027-2028.

Lista de priorități, urgență națională

API amintește că a cerut guvernului încă de la finalul lunii iunie „o listă de priorități pe criterii socio-economice obiective, nu din pixul politic” și publicarea valorilor de trafic din recensământul rutier 2022, precum și a analizelor multicriteriale care au stat la baza licitațiilor: „Realitatea e dură. Trebuie făcută o listă de priorități.

Cele 5,5 miliarde de euro alocate pe domeniul rutier în Programul Transport se vor consuma prin 2027-2028 fiindcă pe ele se bat proiecte de vreo 25 de miliarde euro, dacă adunăm contractele de finanțare semnate, cererile depuse și loturile care au fost scoase recent din PNRR.

Fără să socotim alte tronsoane aflate în pregătire sau licitație”.

Tronsoane propuse în afara bugetului

„Mai nou, ni se vinde năluca noului program militar SAFE”, spune API, referindu-se la inițiativa europeană Strategic Airlift and Financing for Europe, unde România propune finanțarea tronsoanelor A7 Pașcani–Suceava și A8 Pașcani–Iași–Ungheni, dar secțiunile nu sunt incluse în cele peste 25 de miliarde de euro deja contractate.

API avertizează că astfel de promisiuni adaugă presiune și mai mare bugetului rutier deja insuficient.

„Respingem categoric maimuțăreala cu amenințările cu ieșirea de la guvernare”

Organizația cere guvernanților „o dezbatere serioasă, cu argumente tehnice, în care să fie consultați toți actorii relevanți” și atrage atenția asupra deciziilor luate netransparent: „Respingem categoric maimuțăreala cu amenințările cu ieșirea de la guvernare din cauza autostrăzilor și informațiile cu țârâita livrate presei «pe surse», care vorbesc despre «înfrânări» și «prioritizări» făcute din pixul politic, fără transparență”.

În locul suspendărilor totale, asociația propune soluții de etapizare pentru sectoarele dificile, precum zonele de munte.

Fără decizii clare și transparente, spun reprezentanții săi, România riscă blocarea unor șantiere vitale și pierderea fondurilor europene deja contractate.