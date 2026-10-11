Bătaie ca-n filme în județul Cluj. Opt indivizi, reținuți, după ce s-ar fi luat la ceată, beți

În total, 11 persoane, aflate sub influența alcoolului, s-ar fi luat la ceartă. Situația a degenerat apoi, transformându-se într-o bătaie în toată regula, cu pumnii și picioarele.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, în noaptea de 10 octombrie a.c., în jurul orei 03:00, pe strada Mihai Eminescu din municipiul Dej, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi izbucnit un conflict spontan între 11 persoane, cu vârste cuprinse între 16 și 38 de ani, care și-ar fi adresat reciproc amenințări cu acte de violență, situația degenerând într-o altercație, în contextul căreia persoanele implicate și-ar fi aplicat reciproc lovituri cu pumnii și picioarele”, transmite IPJ Cluj.

Doi dintre bărbații implicați ar fi lovit cu pumnii și picioarele geamul unui imobil din apropiere, precum și poarta metalică de acces auto a a aceleași clădiri, provocând distrugeri.

Persoanele care au participat la conflict au fost identificate de polițiști. Aceștia s-au oferit să emită și ordine de protecție, însă cei implicați au refuzat.

Opt dintre scandalagii au fost reținuți, sâmbătă, pentru 24 de ore, iar aceștia s-au ales, duminică, cu măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-au produs faptele și a dispunerea măsurilor legale care se impun.

Cei implicați sunt sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și amenințare.