Belgian arestat după ce a încercat să introducă în țară 5 migranți / Modul inuman în care erau transportați migranții ilegali

Un cetățean belgian a fost arestat preventiv după ce a încercat să introducă în țară cinci migranți, dintre care doi ascunși în partbagajul mașinii, pe la Giurgiu.

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au oprit pentru verificări, miercuri, pe raza județului Giurgiu, un autoturism înmatriculat în Bulgaria.

Vehiculul era condus de un cetățean belgian și avea ca pasageri trei bărbați.

În urma controlului, în portbagajul vehiculului au fost descoperiți alți doi bărbați.

Migranții ilegali au fost predați autorităților de frontieră bulgare

Din verificările făcute a reieșit că migranții de naționalitate irakiană au fost preluați marți din Sofia de șofer și urmau să fie transportați către vestul Europei.

Cei cinci cetățeni străini au fost predați autorităților de frontieră bulgare pentru continuarea cercetărilor și aplicarea măsurilor legale.

Mașina, în valoare de aproximativ 90.000 de lei, a fost indisponibilizată.

Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și e cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți.

În același timp, migranții sunt cercetați pentru infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat.