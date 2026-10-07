Bucureștiul primește 87 de milioane de euro, bani europeni pentru modernizarea transportului public. Anunțul lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, anunță că bucureștenii vor beneficia în curând de un transport în comun mai modern. Este vorba despre noi autovehicule în flota STB, care vor fi achiziționate prin bani de la Uniunea Europeană. Suma este nerambursabilă.

„Bucureștiul primește 87,44 de milioane de euro (adică o jumătate de miliard de lei!), pentru un proiect destinat transportului public din Fondul pentru Modernizare. A fost confirmat de Banca Europeană de Investiții ca investiție prioritară pentru București. Banii sunt nerambursabili, suportăm doar TVA-ul”, a transmis Ciprian Ciucu, printr-o postare pe Facebook.

Lista de cumpărături de la Primăria Capitalei

Primăria Municipiului București a decis deja pe ce va aloca banii primiți de la Comisia Europeană. Ciprian Ciucu a făcut „lista de cumpărături” publică:

10 tramvaie noi, care vor înlocui tramvaie V3A(M);

45 de troleibuze noi, care vor înlocui troleibuze Astra Ikarus;

40 de autobuze electrice, dintre care 20 de 12 metri și 20 de 10 metri, care vor înlocui autobuze diesel Mercedes-Benz Citaro Euro 3.

Primarul Capitalei anunță că investițiile în transportul public bucureștean nu se opresc aici.

„Pentru autobuzele electrice, următorul pas esențial este asigurarea infrastructurii de încărcare, astfel încât noile vehicule să poată fi exploatate eficient încă din prima zi. Mai puține vehicule vechi. Mai mult transport electric. Un București mai curat și un transport public mai bun”, promite edilul Bucureștiului.