Bujduveanu anunță măsuri pentru fluidizarea traficului din București odată cu începerea anului școlar

Primăria Capitalei a stabilit un plan pentru reducerea blocajelor rutiere din București la începutul noului an școlar. Budjuveanu a stabilit într-o întâlnire de lucru cu Prefectura București, Brigada Rutieră, Poliția Română și polițiile locale de sector, s-au convenit mai multe măsuri menite să sprijine părinții, elevii și șoferii.

Atfel, Bujduveanu anunță următoarele hotărâri luate:

– toate echipajele Poliției Locale și ale polițiilor de sector vor fi mobilizate pentru a monitoriza intersecțiile și zonele din jurul școlilor

– în zonele unde se desfășoară lucrări, parcările vor fi desființate temporar și benzile de circulație eliberate pentru a asigura fluența traficului

– lucrările vor fi urgentate și, acolo unde este posibil, închise înainte de începerea anului școlar

– pe inelul central, pentru fluidizarea traficului, vor fi create benzi cu viraj obligatoriu la stânga sau la dreapta, în intersecțiile aglomerate

– vor fi stabilitate și monitorizate permanent zonele și intersecțiile unde se formează blocaje, astfel încât echipele să poată interveni rapid.