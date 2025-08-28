Prima pagină » Social » Bujduveanu anunță măsuri pentru fluidizarea traficului din București odată cu începerea anului școlar

Bujduveanu anunță măsuri pentru fluidizarea traficului din București odată cu începerea anului școlar

Primarul General Interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță măsuri pentru fluidizarea traficului din București odată cu începerea anului școlar, implicând Poliția Locală, polițiile de sector și Brigada Rutieră.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
Primăria Capitalei a stabilit un plan pentru reducerea blocajelor rutiere din București la începutul noului an școlar. Budjuveanu a stabilit într-o întâlnire de lucru cu Prefectura București, Brigada Rutieră, Poliția Română și polițiile locale de sector, s-au convenit mai multe măsuri menite să sprijine părinții, elevii și șoferii.

Atfel, Bujduveanu anunță următoarele hotărâri luate:

– toate echipajele Poliției Locale și ale polițiilor de sector vor fi mobilizate pentru a monitoriza intersecțiile și zonele din jurul școlilor

– în zonele unde se desfășoară lucrări, parcările vor fi desființate temporar și benzile de circulație eliberate pentru a asigura fluența traficului

– lucrările vor fi urgentate și, acolo unde este posibil, închise înainte de începerea anului școlar

– pe inelul central, pentru fluidizarea traficului, vor fi create benzi cu viraj obligatoriu la stânga sau la dreapta, în intersecțiile aglomerate

– vor fi stabilitate și monitorizate permanent zonele și intersecțiile unde se formează blocaje, astfel încât echipele să poată interveni rapid.