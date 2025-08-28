Buzău: Terenuri sub sechestru și popriri pe conturi bancare într-un dosar de evaziune de peste 3 milioane de lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Buzău, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunal, au pus în aplicare, măsuri asiguratorii, în județele Buzău și Constanța, într-un dosar penal de evaziune fiscală în care este cercetat un bărbat de 40 de ani, din Buzău.

Potrivit IPJ Buzău, din cercetări a reieşit că, în perioada 2008-2014, în calitate de administrator al unei firme, ar fi evidenţiat, în actele contabile sau în alte documente legale, cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale şi nu şi-ar fi plătit contribuţiile către bugetul de stat.

De asemenea, în perioada 2014-2016, nu ar fi înregistrat în evidența contabilă și nu ar fi declarat veniturile obținute din prestarea serviciilor.

Pentru recuperarea prejudiciului, poliţiştii au pus în aplicare măsuri asigurătorii asupra a 25 de terenuri și au înființat popriri asupra a două conturi bancare deschise pe numele persoanei cercetate, în vederea recuperării unui prejudiciu de peste 3 milioane de lei.