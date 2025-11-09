Buzău: Alianță USR-PNL pentru candidatura independentului Mihai Răzvan Moraru președinția Consiliului Județean

USR precizează că Mihai Răzvan Moraru este un antreprenor și fermier buzoian cu o experiență de peste 16 ani în mediul de afaceri.

„A construit la Buzău o unitate modernă de producție și a inițiat activități de export, iar cea mai importantă realizare a sa este înființarea primului centru privat de cercetare în nutriția agricolă din România, proiect care a adus județul Buzău pe harta europeană a inovației. De peste un deceniu, lucrează aproximativ 500 de hectare de teren agricol în Zărnești, Racovițeni și Poșta Câlnău, având o bună cunoaștere a realităților rurale și a problemelor cu care se confruntă fermierii și antreprenorii locali”, se arată într-un comunicat de presă al USR.

Pe lângă activitatea economică, s-a implicat activ în proiecte sociale dedicate reducerii abandonului școlar în mediul rural, eforturi recompensate cu Premiul Filantropiei la Gala Oameni pentru Oameni în 2019, transmite USR.

Mihai Moraru are 44 de ani, este căsătorit și are doi copii.

Din partea PSD, la președinția Consiliului Județean Buzău va candida fostul premier Marcel Ciolacu.

AUR l-a desemnat candidat pe deputatul Ștefan Avrămescu.