Marcel Ciolacu intră în cursa electorală de pe 7 decembrie. Anunțul oficial al candidaturii va fi făcut mâine

Decizia vine după ce Guvernul a stabilit organizarea alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie, în București și în alte 12 localități din țară, inclusiv în județul Buzău.

Președintele interimar al PSD Buzău, Romeo Lungu, a declarat că, „de principiu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al CJ Buzău va fi Marcel Ciolacu”, urmând ca hotărârea finală să fie luată sâmbătă.

În prezent, Consiliul Județean este condus interimar de Adrian Petre, după numirea lui Lucian Romașcanu ca membru al Curții de Conturi Europene.

Sprijin cu rezerve din partea primarului Toma

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a confirmat că îl va sprijini pe Marcel Ciolacu în cursa pentru președinția CJ, însă a recunoscut că are rezerve.

„L-am criticat pe bună dreptate pentru greșelile pe care le-a făcut și acum să merg să spun ‘Uite ce băiat bun e Marcel, votați-l!’… e foarte greu”, a declarat edilul la Antena 3 CNN.

Toma a adăugat, ironic, că bugetul Consiliului Județean depinde aproape integral de fondurile primite de la București: „Păi aici e un buget mai mic… se finanțează 100% de la București. Mă gândesc că dacă vine domnul Grindeanu premier în 2027, la Buzău va curge lapte și miere.”

Deși a precizat că îi va fi dificil să facă campanie pentru fostul premier, Toma a recunoscut că îi datorează sprijinul politic: „Marcel Ciolacu este cel care m-a propus la Primăria Buzău și nu i-am făcut de râs nici pe el, nici pe buzoieni.”

De asemenea, Toma a anunțat că va participa la Congresul PSD doar dacă va fi inclus în delegația organizației județene și a precizat că nu îl va vota pe Sorin Grindeanu la șefia partidului.

Alegerile parțiale din 7 decembrie ar putea reprezenta un test important pentru PSD Buzău, dar și pentru Marcel Ciolacu, care revine în prim-planul politicii locale după mandatul de premier.