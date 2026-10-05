Camion frigorific încărcat cu carne, răsturnat pe DN 15, în Harghita

La locul accidentului au intervenit două echipaje de pompieri din cadrul Gărzii de Intervenție nr. 2 Toplița, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Până la sosirea echipajelor operative, șoferul camionului a reușit să iasă din vehicul. Acesta a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Harghita, pentru evaluare și acordarea îngrijirilor medicale.

Ulterior, șoferul a refuzat transportul la spital.

Pompierii asigură în continuare măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, după ce rezervorul de motorină al autocamionului a fost fisurat în urma accidentului.