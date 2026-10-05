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Camion frigorific încărcat cu carne, răsturnat pe DN 15, în Harghita

Un accident rutier s-a produs luni, pe DN 15, pe raza localității Stânceni, unde un camion frigorific, încărcat cu carne, s-a răsturnat în afara drumului.
Camion frigorific încărcat cu carne, răsturnat pe DN 15, în Harghita
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
05 oct. 2026, 08:58, Social
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La locul accidentului au intervenit două echipaje de pompieri din cadrul Gărzii de Intervenție nr. 2 Toplița, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Până la sosirea echipajelor operative, șoferul camionului a reușit să iasă din vehicul. Acesta a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Harghita, pentru evaluare și acordarea îngrijirilor medicale.

Ulterior, șoferul a refuzat transportul la spital.

Pompierii asigură în continuare măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, după ce rezervorul de motorină al autocamionului a fost fisurat în urma accidentului.

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