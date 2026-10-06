Castelul Peleș, Delta Dunării și Transfăgărășanul ajung pe străzile din Sevilla. România își face reclamă în inima orașului

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) desfășoară, în perioada 5 octombrie-1 noiembrie 2026, campania „Rumanía inspira”, destinată pieței spaniole.

Peleș, Delta Dunării și Transfăgărășanul, pe tramvaiul din Sevilla

Tramvaiul va circula pe traseul Metrocentro, în zona centrală a Sevillei, iar conceptul vizual include opt obiective și peisaje din România: Sarmizegetusa Regia, Masa Tăcerii, porți tradiționale din Bucovina, satul Biertan, Delta Dunării, Creasta Cocoșului din Maramureș, Castelul Peleș și Transfăgărășanul.

Imaginile sunt însoțite de logo-ul turistic național și de un cod QR prin intermediul căruia poate fi accesată o broșură de promovare a României în limba spaniolă.

Ruta pe care circulă tramvaiul include Plaza Nueva, Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez și bulevardul San Fernando și trece prin apropierea unor puncte turistice importante, precum Catedrala din Sevilla, Arhivele Indiilor și Palatul Alcázar.

„Este nevoie să fim prezenți pe piețele externe. Nu este suficient să avem locuri frumoase. Trebuie să le facem cunoscute și să le dăm turiștilor motive să vină, să stea mai mult și să descopere România. Campania din Sevilla este parte dintr-un efort mai larg de a fi prezenți acolo unde se aleg destinațiile. Pentru ca acest efort să aibă continuitate și să dea rezultate, avem nevoie și de instrumente de politică publică pentru incoming: de la reluarea primei acordate agențiilor care aduc turiști în țară până la înființarea OMD-ului național”, a declarat ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

Campania ar putea genera peste 70 de milioane de expuneri

Potrivit datelor furnizate de compania Promedios, care deține spațiile publicitare de pe transportul public din Sevilla, 91% dintre locuitorii orașului se deplasează pe jos și petrec între una și patru ore pe zi în spațiul public.

De asemenea, 82% dintre locuitori spun că observă și rețin publicitatea amplasată pe mijloacele de transport în comun.

MEDAT estimează că, pe durata celor patru săptămâni, campania realizată prin colantarea tramvaiului ar putea genera aproximativ 71,7 milioane de expuneri publicitare în rândul populației de peste 16 ani.

Spania, una dintre piețele importante pentru turismul românesc

Spania ocupă locul opt în clasamentul țărilor din care provin turiști străini în România și este considerată de autorități o piață prioritară pentru promovare.

Campania din Sevilla va fi urmată, în această toamnă, de participarea României la târgul internațional de turism IBTM Barcelona – Incentives, Business Travel & Meetings.

MEDAT va avea acolo un stand național, alături de 20 de operatori economici și opt asociații, federații profesionale, organizații de management al destinației și reprezentanți ai autorităților locale.

„Rumanía inspira” este a doua campanie de promovare a turismului românesc organizată în Sevilla. În 2022, România a fost prezentată în oraș prin 12 panouri stradale și cinci panouri digitale pe care au fost difuzate materiale video.