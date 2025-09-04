Prima pagină » Social » Cazul femeii moarte la Maternitatea Sibiu: Medici sancționați pentru monitorizare deficitară

Trei angajați ai secțiilor de terapie intensivă din Maternitatea Sibiu au fost amendați cu câte 2.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor de monitorizare în cazul tinerei decedate la finele lunii august.
Andreea Tobias
04 sept. 2025, 10:32, Social

Urmare a verificărilor efectuate de către Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Sibiu, în cazul tinerei în vârstă de 33 de ani, decedate la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, inspectorii sanitari au dat amenzi în valoare totală de 6.000 de lei.

Au fost sancționate 3 persoane care iși desfășoară activitatea pe secțiile ATI I și ATI II.

Astfel, s-a dat o amendă în valoare de 2.000 lei persoanei responsabile pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional – pe ATI I, o amendă în valoare de 2.000 lei persoanei responsabile pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional- pe ATI II și o amendă în valoare de 2000 lei persoanei responsabile pentru deficiențe privitoare la utilizarea materialului steril.

O femeie de 33 de ani a ajuns la Maternitatea Sibiu cu o sarcină de 23 de săptămâni, prezentând membrane rupte prematur și avort. În perioada post-avort, femeia a avut complicații septice severe și, în ciuda tuturor eforturilor și a tratamentelor de terapie intensivă, complicațiile au dus rapid la insuficiență multiplă de organe și la decesul pacientei.