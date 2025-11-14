CCR analizează legea indemnizației pentru gemeni: În România drepturile copiilor sunt inegale

Conform legislației actuale, părinții care au gemeni sau tripleți primesc sprijin financiar integral doar pentru primul copil. Pentru fiecare copil suplimentar născut în același timp, indemnizația este redusă la jumătate. ASFANU cataloghează această abordare drept „nedreaptă”, subliniind că o familie cu gemeni primește, în total, un sprijin cu aproximativ 25% mai mic decât o familie cu doi copii născuți la intervale diferite, deși costurile de creștere sunt comparabile sau chiar mai mari, anunță Profit.ro.

Asociația estimează că, din cei 1.551 de copii gemeni născuți în România în 2024, aproximativ jumătate, adică 775, sunt direct dezavantajați de această prevedere legislativă.

Solicitarea ASFANU: Drepturi egale pentru fiecare copil

În demersul său, ASFANU a cerut CCR să declare neconstituțional articolul 5 din OUG 111/2010 (cu modificările ulterioare) și să restabilească dreptul fiecărui copil la protecție socială egală, indiferent de momentul nașterii sale. Poziția asociației este rezumată de Mihaela Mosora, vicepreședintele ASFANU: „Nu cerem privilegii, ci dreptate. Doi copii născuţi la două minute distanţă nu pot avea drepturi diferite”.

Până la verdictul Curții, programat pentru 25 noiembrie 2025, actuala formă, contestată a legii, va rămâne în vigoare.

Bugetul de stat versus principiul echității: O dezbatere complexă

Pe de o parte, oponenții modificării legii avertizează asupra impactului bugetar, susținând că acordarea indemnizației integrale pentru fiecare copil din nașterile multiple ar duce la costuri suplimentare considerabile pentru stat.

De cealaltă parte, susținătorii, inclusiv ASFANU, argumentează că echitatea trebuie să primeze. Ei insistă că sprijinul financiar complet este vital pentru familiile cu gemeni, care se confruntă cu cheltuieli ridicate și simultane, și nu ar trebui să fie tratate juridic diferit față de celelalte familii. Disputa juridică scoate în evidență o tensiune mai amplă în sistemul de protecție socială din România, legată de modul în care legislația trebuie să se adapteze pentru a răspunde corect și echitabil diverselor realități familiale contemporane.