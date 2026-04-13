Ce scor a obținut Uniunea Românilor din Ungaria în alegeri. Niciun partid al minorităților naționale nu a intrat în noul Parlament

Cea mai mare susținere a fost înregistrată de lista romilor, care a strâns 18.880 de voturi. Pe locul al doilea s-a situat lista minorității germane, cu 17.845 de voturi, urmată de cea a croaților, cu 1.255 de voturi. Lista slovacilor a obținut 884 de voturi, iar cea a românilor, 495.

În clasamentul listelor minorităților, după români au urmat rutenii, cu 412 voturi, ucrainenii, cu 360, slovenii, cu 178, grecii, cu 153, polonezii, cu 138, armenii, cu 112, și bulgarii, cu 97 de voturi.

Niciuna dintre listele minorităților naționale nu a reușit să obțină vreun mandat în noul parlamentar din Ungaria.

Spre deosebire de Ungaria, România are un mecanism electoral care facilitează reprezentarea minorităților naționale în Parlament. Constituția prevede că organizațiile minorităților care nu obțin suficiente voturi pentru a intra în Legislativ prin procedura obișnuită pot primi câte un mandat de deputat, iar legea electorală stabilește pentru acestea un prag special.

Sistem în România

Constituția prevede că organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu strâng suficiente voturi pentru a intra în Parlament prin regulile obișnuite pot primi câte un loc de deputat în Camera Deputaților, în condițiile legii electorale. Tot Constituția spune că o minoritate poate fi reprezentată de o singură organizație.

Concret, Legea 208/2015 stabilește că o organizație a unei minorități naționale primește acel mandat dacă obține, la nivel național, un număr de voturi egal cu cel puțin 5% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe țară pentru alegerea unui deputat. Mandatul se acordă peste numărul total de deputați rezultat din norma obișnuită de reprezentare.