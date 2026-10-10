Ce se ascunde în supat? Explicația Institutului de Lingvistică al Academiei Române

„Institutul de Lingvistică nu putea rămâne în afara unei controverse care se desfășoară, literalmente, «sub pat». În consecință, ne vedem obligați să clarificăm un detaliu care a reușit să tulbure liniștea de sub paturi: supat este substantiv”, transmite sursa citată.

Potrivit lingviștilor, acesta este un substantiv neutru: un supat, două supaturi. Se poate articula – supatul – și poate apărea după o prepoziție – în supat.

Experții citează și exemple din dicționare:

„Căci cămașa i-am spălat-o, în supat i-am aruncat-o”, spune un text folcloric citat în Dicționarul (tezaur) al limbii române (DLR).

„Până ce deavolii de copii să se mai ghiontească pe sub masă și supaturi, a trecut o mare parte din noapte.”, fragment citat tot în DLR.

Lingviștii precizează că există și construcția „sub pat”, care stă la originea acestui substantiv. Aceștia au dat ca exemplu enunțul:

„Mingea căzuse sub pat”, sub este prepoziție, iar pat este substantiv.

Potrivit lingviștilor, cele două cuvinte se scriu separat.

Nu este singurul cuvânt «născut» astfel

În schimb, dacă supat denumește locul, adică spațiul dintre pat și dușumea este o altă analiză gramaticală, dar nu același nume.

„Am căutat mingea în supat”

Se pare că nu ar fi singura construcție unde se unesc prepoziții și substantive, deși unele dintre aceste combinații pot fi inspirate din limbi străine.

„subsol”, este format după termenul francez sous-sol.

Din acest tipar au rezultat adverbe precum: acasă, aseară, degrabă, deloc, deodată, împrejur.

Astfel s-au format și substantive precum: demâncare, deochi, fărădelege, subsol și, desigur, supat.

Mai în glumă, mai în serios, explicația lingviștilor este aceea că uneori, stau atât de mult unul lângă altul, încât spațiul dintre ele dispare.

Un cuvânt popular, din texte vechi, apărut în DOOM2

După cum explică aceștia, cuvântul supat nu este invenția DOOM3 și nici o noutate apărută în 2021.

Cuvântul figura deja în DOOM2, ediția din 2005, iar în ambele ediții poartă indicația pop. – adică popular”.

„Popular” indică registrul în care circulă cuvântul. Deși, între timp, supat a devenit popular și în acest al doilea sens.

Cuvântul este mult mai vechi decât actuala agitație online. DLR îl documentează prin exemple din Iordache Golescu, Negruzzi, Hogaș, Sadoveanu și din folclor. El a circulat și continuă să circule în uzul popular și regional, chiar dacă nu este cunoscut de toți vorbitorii.

Totuși, lingviștii atrag atenția că „un dicționar nu obligă pe nimeni să înlocuiască sub pat cu supat.

„El nu inventează cuvinte (și nici nu mută mobila…). Doar inventariază cuvintele pe care vorbitorii le-au lăsat prin limbă”, transmite Institutul de Lingvistică al Academiei Române.

Aceștia au mai menționat și glumele internauților:

„Internetul a propus deja «sumasă, suscaun și sufarfurie». Apreciem creativitatea, dar, pentru intrarea în dicționar, gluma nu este suficientă: mai trebuie uz, răspândire și atestări”, explică specialiștii.