Cea mai veche piață din Paris, distrusă de un incendiu. Aceasta a funcționat fără întrerupere peste 400 de ani

Incendiul a avut loc în noaptea de duminică spre luni. Presa franceză relatează că piața istorică din centrul Parisului a fost distrusă în mare parte. La fața locului au intervenit peste 150 de pompieri și aproximativ 50 de vehicule. Luni dimineața, flăcările au fost stinse. Cauza incendiului este încă necunoscută.

Piața funcționează din anul 1615

Marché des Enfants Rouges (Piața Copiilor Roșii) este cea mai veche piață acoperită din Paris. Obiectivul a funcționt neîntrerupt încă din anul 1615. Piața se află în celebrul district Marais, la adresa 39 Rue de Bretagne.

Numele său provine de la un orfelinat din apropiere, înființat în secolul al XVI-lea. Copiii găzduiți acolo purtau uniforme de culoare roșie.

O piață căutată de localnici și de turiști

În prezent, piața reunește un amestec impresionant de tarabe cu produse tradiționale și chioșcuri cu mâncare stradală internațională.

Pe lângă cumpărăturile zilnice (brânzeturi fine, pește, legume și flori), piața este faimoasă pentru prânzuri. Clienții pot mânca specialități din bucătăria marocană, japoneză, libaneză, italiană și franceză.

Unul dintre cele mai aglomerate și cunoscute puncte din piață este renumit pentru sandvișurile uriașe făcute la grătar.

Piața este și un loc în care localnicii și turiștii se amestecă în special la orele amiezii, oferind o experiență plăcută, ferită de agitația marilor bulevarde.