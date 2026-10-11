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Cele mai bune târguri de Crăciun din Europa în 2026. Un oraș din România ocupă primul loc

Târgurile de Crăciun se numără printre cele mai populare atracții turistice din Europa în sezonul sărbătorilor de iarnă.
Cele mai bune târguri de Crăciun din Europa în 2026. Un oraș din România ocupă primul loc
Sursa foto: Facebook/Târgul de Crăciun Craiova
Iulian Moşneagu
11 oct. 2026, 09:17, Social
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În Europa sunt organizate anual peste 1.500 de târguri de Crăciun, care atrag vizitatori prin decorațiuni, spectacole, produse tradiționale și preparate specifice sărbătorilor de iarnă, relatează Euronews.

Clasamentul a fost realizat de platforma European Best Destinations, pe baza voturilor exprimate de peste 800.000 de turiști.

Craiova, pe primul loc în Europa

Târgul de Crăciun din Craiova ocupă primul loc în clasamentul pentru 2026, depășind destinații cunoscute precum Zürich, Viena și Praga.

Potrivit Euronews, târgul se întinde pe o suprafață de peste 280.000 de metri pătrați, fiind unul dintre cele mai mari evenimente de acest fel din Europa.

Primăria Craiova a anunțat că ediția din acest an se va desfășura în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027, în zona centrală a orașului.

Printre atracțiile pregătite pentru ediția din acest an se numără sania zburătoare a lui Moș Crăciun și o roată panoramică.

Vizitatorii târgului din Craiova apreciază și oferta gastronomică, care pune în valoare aromele Europei de Est și nu numai. Aceștia vor putea încerca preparate din mai multe țări, printre care Armenia, Georgia, Grecia, Bulgaria și Serbia.

Ce orașe se află în top cinci

Pe locul al doilea se află Zürich, din Elveția, unde principalul târg de Crăciun este organizat în apropierea Operei și a Lacului Zürich. Orașul găzduiește și alte târguri, spectacole de lumini și evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă.

Locul al treilea este ocupat de Riga, capitala Letoniei. Principalul târg de Crăciun este organizat în centrul istoric al orașului, inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Pe locul al patrulea se află Lisabona, capitala Portugaliei, unde târgul Wonderland Lisboa va fi organizat pentru a 11-a oară. Evenimentul are loc în Parcul Eduardo VII și a atras peste 1,2 milioane de vizitatori în 2025.

Pe locul al cincilea se află Debrecen, al doilea oraș ca mărime din Ungaria. În perioada sărbătorilor sunt organizate peste 100 de evenimente culturale.

Cele mai bune 20 de târguri de Crăciun din Europa în 2026:

  1. Craiova, România
  2. Zürich, Elveția
  3. Riga, Letonia
  4. Lisabona, Portugalia
  5. Debrecen, Ungaria
  6. Govone și Asti, Italia
  7. Valkenburg, Țările de Jos
  8. Viena, Austria
  9. Montbéliard, Franța
  10. Paris, Franța
  11. Edinburgh, Scoția
  12. Madrid, Spania
  13. Winchester, Anglia
  14. Praga, Cehia
  15. Bruges, Belgia
  16. Dresda, Germania
  17. Nürnberg, Germania
  18. Defileul Ravenna, Germania
  19. Frankfurt, Germania
  20. Köln, Germania

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