CFR Călători anunţă modificări în circulaţia trenurilor între Braşov şi Hărman, din 6 octombrie

CFR Călători anunţă că vor interveni modificări în circulaţia trenurilor între staţiile Braşov – Hărman, în perioda 6-10 octombrie, ca urmare a lucrărilor la infrastructura feroviară realizate de CNCF CFR SA.
Sursă foto: CFR Călători
Petre Apostol
18 sept. 2025, 11:45, Social

Potrivit comunicatului CFR, trenul IR 12407 Dej Călători – Braşov va circula ca IR 12409 pe traseul Dej Călători – Deda – Miercurea Ciuc – Sfântu Gheorghe – Hărman – Braşov Triaj – Braşov, cu sosire la 09:50, iar trenul IR 1543 Braşov – Iaşi va circula ca IR 12543 pe ruta Braşov – Braşov Triaj – Hărman – Siculeni – Adjud – Ramificaţia Paşcani – Iaşi, sosire 19:32.

Pasagerii afectaţi pot solicita contravaloarea biletelor neutilizate, integral sau pentru distanţa neefectuată, conform regulamentului de transport feroviar.