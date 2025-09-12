CNAS: Tratamentele pentru pacienţii oncologici sunt asigurate fără întreruperi

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite că pacienţii oncologici beneficiază în continuare de tratamentele necesare, fără discontinuităţi. Instituţia monitorizează permanent modul de utilizare a bugetului aprobat şi dă asigurări că ia toate măsurile legale pentru a preveni eventualele sincope, până la aprobarea unei rectificări bugetare.

În contextul în care, din septembrie, creditele de angajament pentru medicamentele oncologice din contractele cost-volum nu mai erau suficiente pentru acoperirea integrală a necesarului, CNAS a redistribuit fonduri în valoare de 405 milioane lei, conform solicitărilor spitalelor, astfel încât pacienţii să îşi poată continua tratamentul.

Preşedintele CNAS, conf. univ. dr. Horaţiu-Remus Moldovan, a solicitat o analiză detaliată a derulării Programului Naţional de Oncologie la nivel naţional. Raportul a arătat că sistemul funcţionează adecvat, existând doar probleme punctuale în unele unităţi medicale din 7 judeţe şi din Bucureşti, care au fost gestionate operativ.

CNAS subliniază că rămâne atentă la semnalările venite din partea pacienţilor şi a unităţilor medicale, pentru a interveni prompt atunci când apar dificultăţi, şi colaborează cu instituţiile partenere pentru ca pacienţii din România să aibă acces neîntrerupt la tratamente şi servicii medicale.