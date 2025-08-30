Cod galben de inundaţii în 18 judeţe. Viituri şi depăşiri de cote pe mai multe râuri duminică

Ploile vor provoca scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundaţii locale şi creşteri de debite pe mai multe râuri. Autorităţile avertizează că pot fi depăşite cotele de atenţie pe unele cursuri de apă.

Judeţele afectate sunt Bistriţa-Năsăud, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Covasna, Vâlcea, Argeş, Vâlcea şi Dâmboviţa.

Bazinele hidrografice vizate includ Someşul Mare, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, afluenţii mici ai Dunării din zona amonte de Calafat, Jiu, Olt şi Argeş.

Hidrologiştii precizează că fenomenele periculoase se pot produce şi pe afluenţii mai mici ai râurilor mari, precum şi pe cursurile de apă necadastrate din zonele vizate.